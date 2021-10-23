З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

У 2022 року закінчується перехідний період до нового пенсійного віку для жінок (60 років). Щорічно протягом 10 років дами, відправляючись на заслужений відпочинок, отримували 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію. В 2021 році компенсація досягла максимальних 25%. У 2022 році такої надбавки вже не буде. З таким роз'ясненням виступив пенсійний експерт Сергій Коробкін для видання «На пенсії» .

Як пояснив експерт, відновити справедливість для жінок, народжених у 1962 році, які в 2022 році виходять на пенсію, покликана компенсація від Кабміну. Було вирішено, що наступного року жінок, які виходять на пенсію, чекає 9% компенсаційної виплати.

«Звідки взялася саме ця цифра, сказати складно. Незрозуміло і те, що буде з жінками, що виходитимуть на пенсію в 60 років в наступні роки. Втім, нікого не здивує, якщо в прийняту постанову ще вноситимуть зміни», — попереджає Коробкін.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики склали графік, як буде змінюватися пенсія у 2022 році.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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