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Україна

Зеленський запропонував «Газпрому» 50% знижку на транзит газу: деталі

23:05 22 жовтня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку на транспортування природного газу в Європу, де спостерігається постійне зростання цін на блакитне паливо і рекордно низькі запаси в підземних сховищах. Про це Зеленський заявив в коментарі Bloomberg News. «Газпром» цю пропозицію поки не коментував.

Зеленський пояснив, що знижку пропонує, щоб збільшити обсяги поставок Росією природного газу в Європу через територію України. Знижка поширюється на ті обсяги природного газу, які перевищують 40 млрд кубометрів на день, про які було домовлено раніше. На думку українського президента, у «Газпрому» є можливість збільшити поставки.

За інформацією Радіо Свобода, Зеленський запропонував знижку в 50%.

Нагадаємо, газове питання в числі інших піднімалося на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 22 жовтня. Було вирішено, що через дефіцит газу в Європі, Україні потрібно вивчити можливість транспортування додаткових обсягів природного газу в ЄС в обсягах не менше 55 млрд куб. м на рік.

Ціна газу в Європі суттєво зросла цієї осені. Але в президентській команді впевнені, що приблизно з січня буде різке падіння ціни на газ. «Це зараз Росія залякує, і всі зі страхом дивляться на біржу, де постійно зростають ціни», — вважає парламентарій Євгенія Кравчук.

Фото president.gov.ua

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