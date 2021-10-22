Коли в Україні можуть зняти карантин: Ляшко назвав умову

Карантинні обмеження в Україні зніматимуть, коли вакцинованих буде не менше 70%. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Нам потрібно 70% вакцинованих мінімум», — заявив міністр.

За останніми даними, як мінімум одну дозу вакцини отримали 8,5 млн чоловік. Якщо відштовхуватися від дорослого населення, постійно присутнього в Україні, то можна говорити про 30% вакцинованих. Тому мету в 70% вакцинованих міністр вважає абсолютно досяжною.

«Статистика підтверджує, що 70% українців будуть вакциновані. Потім будемо працювати з тими, у кого є сумніви. Альтернативи немає. Ми повинні досягти цієї цифри, щоб як Великобританія, Данія, скандинавські країни, потихеньку знімати карантинні обмеження», — заявив Ляшко.

Нагадаємо, за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони 22 жовтня було вирішено прискорити імунізацію і довести цей показник з 270 тис. до 350 тисяч вакцинованих на добу. Повний локдаун в Україні вводити поки що не планують.

Фото Віктор Ляшко / Facebook

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