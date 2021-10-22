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Україна

Скандал із підробкою COVID-сертифікатів: Савченко прокоментувала ситуацію (відео)

22:15 22 жовтня 2021
надія савченко

Екс-депутат Надія Савченко заперечує, що прийшла на паспортний контроль в аеропорту «Бориспіль» з підробленими сертифікатом про вакцинацію. Чому унікального коду документа не виявилося в єдиній базі і чому працівники прикордонної служби запідозрили, що сертифікат фальшивий, Савченко не коментує. Заява була зроблена в ефірі «Україна 24».

«Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів», — наполягала Савченко-старша в телеефірі.

Нагадаємо, поліція заявила, що вирішує питання про підозру фігуранткам справи. А голова МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні розслідується майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації.

Читайте також: «Ми купили з мамою COVID-сертифікати за 8 тисяч гривень»: як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами і чи можна його зупинити

Фото Savchenko. Nadiia / facebook

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