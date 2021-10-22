Пік коронавірусу, канікули в школах, газ в борг: що вирішили на засіданні РНБО

Засідання Ради нацбезпеки і оборони 22 жовтня було присвячене ситуації з коронавірусом постачанню газу і нововведенням для жителів окупованих територій. Быльшу частину часу приділили епідситуації, оскільки Україна б'є рекорди із захворюваності і кількості госпіталізованих. Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Піка захворюваності COVID-19 чекають наприкінці жовтня — на початку листопада. Боротися з коронавірусом було вирішено, в рази прискоривши вакцинацію і тимчасово призупинивши заняття в школах і вузах. Канікули в школах і так планувалося оголосити з понеділка, 25 жовтня, а в деяких регіонах навчання в школах перервали ще тиждень тому. Зараз РНБО підтвердила, що кроки були зроблені правильні. Вузам було рекомендовано перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня.

Зараз в Україні вакцинують майже 270 тис. осіб на добу. Було доручено довести цей показник до 350 тисяч щоденних щеплень.

За минулу добу в Україні зафіксовано 614 летальних випадків від коронавірусу. За словами Данілова, якщо не прискорити вакцинацію, то можна вийти на показники в 1 тис. померли на добу.

Крім коронавірусних питань РНБО обговорила можливість постачання газу в Молдову. Газ буде переданий безкоштовно, але в борг: з умовою, що його пізніше повернуть. Як пояснив на брифінгу Данілов, Україна таким чином не просто допомагає Молдові, яка зіткнулася з дефіцитом енергоресурсів, а й захищає свої інтереси, оскільки деякі українські регіони забезпечуються газом з молдовської території.

Ще одне питання на засіданні стосувалося окупованих територій. РНБО доручила Мінціфри забезпечити можливість для жителів окупованих регіонів зв'язатися з усіма органами влади України, в тому числі з президентом.

Нагадаємо, лікарі визнали, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 стає критичною. Практично в усіх містах реанімації переповнені, везти важких хворих нікуди.

Фото pixabay.com

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