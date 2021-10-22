У Києві на вихідних змінять графік руху транспорту і закриють ряд вулиць (список)

У суботу та неділю 23−24 жовтня в Києві відбудеться міський марафон. Учасники забігу долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. Як і для вересневого напівмарафону, буде перекрито вулиці в центрі міста, а 24 жовтня обмежать рух Північним мостому, Гаванським мостом і мостои Патона.

Марафонці (крім учасників міні-марафону) стартують із Володимирського проїзду, а тому на вихідних буде перекрито місце початку забігу і вулиця Володимирська від вул. Великої Житомирської до вул. Софіївської.

24 жовтня в першій половині дня будуть перекриті:

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р у Шевченка);

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської);

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги);

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка);

площа Перемоги;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого);

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської);

вул. Жилянська;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик;

Європейська площа;

Музейний провулок;

вул. М. Грушевського.

Після 12.00 обмеження руху залишаться на наступних вулицях:

вул. Алли Тарасової;

вул. Мала Житомирська;

вул. Трьохсвятительська;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка);

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі);

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської);

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона);

алея Героїв Крут;

вул. Лаврська;

вул. Запечерна;

б-р Дружби Народів;

міст Патона;

просп. Соборності;

вул. Сверстюка;

Русанівський канал;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона);

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона);

Набережне шосе (в напрямку моста Патона);

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі);

вул. Трухановська;

Парк Муромець;

Північний міст (в напрямку проспекту Бандери);

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона);

Гаванський міст;

вул. Нижній Вал;

вул. Глибочицька;

Глибочицькій проїзд;

вул. В'ячеслава Чорновола;

вул. Січових Стрільців.

В основному обмеження руху заплановано на ранок 24 жовтня

24 жовтня з 08:00 і орієнтовно до 16:00 буде тимчасово призупинено рух:

автобусів №№ 5, 7, 20, 24, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 62, 69, 72, 73, 87, 95, 108, 114, 115, 118, 119;

тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17;

трамваїв №№ 14, 18.

Нагадаємо, в Києві 10 жовтня вже перекривали рух для Українського військового забігу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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