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Україна

У Києві на вихідних змінять графік руху транспорту і закриють ряд вулиць (список)

18:42 22 жовтня 2021
київ

У суботу та неділю 23−24 жовтня в Києві відбудеться міський марафон. Учасники забігу долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. Як і для вересневого напівмарафону, буде перекрито вулиці в центрі міста, а 24 жовтня обмежать рух Північним мостому, Гаванським мостом і мостои Патона.

Марафонці (крім учасників міні-марафону) стартують із Володимирського проїзду, а тому на вихідних буде перекрито місце початку забігу і вулиця Володимирська від вул. Великої Житомирської до вул. Софіївської.

24 жовтня в першій половині дня будуть перекриті:

  • вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р у Шевченка);
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської);
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги);
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка);
  • площа Перемоги;
  • вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого);
  • вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської);
  • вул. Жилянська;
  • вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі);
  • вул. Хрещатик;
  • Європейська площа;
  • Музейний провулок;
  • вул. М. Грушевського.

Після 12.00 обмеження руху залишаться на наступних вулицях:

  • вул. Алли Тарасової;
  • вул. Мала Житомирська;
  • вул. Трьохсвятительська;
  • вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка);
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі);
  • вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської);
  • Петрівська алея;
  • Паркова дорога;
  • Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона);
  • алея Героїв Крут;
  • вул. Лаврська;
  • вул. Запечерна;
  • б-р Дружби Народів;
  • міст Патона;
  • просп. Соборності;
  • вул. Сверстюка;
  • Русанівський канал;
  • вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона);
  • Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона);
  • Набережне шосе (в напрямку моста Патона);
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі);
  • вул. Трухановська;
  • Парк Муромець;
  • Північний міст (в напрямку проспекту Бандери);
  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона);
  • Гаванський міст;
  • вул. Нижній Вал;
  • вул. Глибочицька;
  • Глибочицькій проїзд;
  • вул. В'ячеслава Чорновола;
  • вул. Січових Стрільців.
В основному обмеження руху заплановано на ранок 24 жовтня

24 жовтня з 08:00 і орієнтовно до 16:00 буде тимчасово призупинено рух:

  • автобусів №№ 5, 7, 20, 24, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 62, 69, 72, 73, 87, 95, 108, 114, 115, 118, 119;
  • тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17;
  • трамваїв №№ 14, 18.

Нагадаємо, в Києві 10 жовтня вже перекривали рух для Українського військового забігу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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