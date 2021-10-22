У Києві на вихідних змінять графік руху транспорту і закриють ряд вулиць (список)
У суботу та неділю 23−24 жовтня в Києві відбудеться міський марафон. Учасники забігу долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. Як і для вересневого напівмарафону, буде перекрито вулиці в центрі міста, а 24 жовтня обмежать рух Північним мостому, Гаванським мостом і мостои Патона.
Марафонці (крім учасників міні-марафону) стартують із Володимирського проїзду, а тому на вихідних буде перекрито місце початку забігу і вулиця Володимирська від вул. Великої Житомирської до вул. Софіївської.
24 жовтня в першій половині дня будуть перекриті:
- вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р у Шевченка);
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської);
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги);
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка);
- площа Перемоги;
- вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого);
- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської);
- вул. Жилянська;
- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі);
- вул. Хрещатик;
- Європейська площа;
- Музейний провулок;
- вул. М. Грушевського.
Після 12.00 обмеження руху залишаться на наступних вулицях:
- вул. Алли Тарасової;
- вул. Мала Житомирська;
- вул. Трьохсвятительська;
- вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка);
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі);
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської);
- Петрівська алея;
- Паркова дорога;
- Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона);
- алея Героїв Крут;
- вул. Лаврська;
- вул. Запечерна;
- б-р Дружби Народів;
- міст Патона;
- просп. Соборності;
- вул. Сверстюка;
- Русанівський канал;
- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона);
- Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона);
- Набережне шосе (в напрямку моста Патона);
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі);
- вул. Трухановська;
- Парк Муромець;
- Північний міст (в напрямку проспекту Бандери);
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона);
- Гаванський міст;
- вул. Нижній Вал;
- вул. Глибочицька;
- Глибочицькій проїзд;
- вул. В'ячеслава Чорновола;
- вул. Січових Стрільців.
24 жовтня з 08:00 і орієнтовно до 16:00 буде тимчасово призупинено рух:
- автобусів №№ 5, 7, 20, 24, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 62, 69, 72, 73, 87, 95, 108, 114, 115, 118, 119;
- тролейбусів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17;
- трамваїв №№ 14, 18.
Нагадаємо, в Києві 10 жовтня вже перекривали рух для Українського військового забігу.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»90
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