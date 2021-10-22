У Житомирі з 23 жовтня карантин посилять не для всіх: названа умова для бізнесу

У Житомирі, де посилені вимоги до бізнесу, зокрема, щодо наявності у 100 відсотків працівників сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів, мали б почати діяти з суботи, 23 жовтня, підприємцям дали додатковий час на проведення щеплень.

Як повідомив міський голова Сергій Сухомлин, посилені обмеження для представників бізнесу почнуть діяти з вівторка, 26 жовтня. За його словами, зупиняти бізнес і роботу ринків ніхто не хоче. Отже, у вихідні дні у місті розпочнуть діяти додаткові центри вакцинації.

«На сьогодні ми поки ще не у „червоній“ зоні, та прогнозуємо, що потрапити туди Житомир може у неділю, 24 жовтня, чи понеділок, 25 жовтня», — зазначив міський голова.

Влада Житомиру визначила, за яких умов у місті дозволяється функціонування ринків, торгівельних центрів, закладів громадського харчування тощо. Основні вимоги — наявність «ковідних» документів, обмеження кількості відвідувачів, дотримання маскового режиму.

Нагадаємо, що у Харкові через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу вирішили посилити карантин, обмеживши роботу транспорту. У місті відкриють нові центри вакцинації на ринках і на вокзалі.

А у Києві, який опинився на порозі «червоної» зони, роботу транспорту вирішили не зупиняти.

Фото з сайту міськради Житомиру.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter