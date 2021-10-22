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Україна

«Пробив через два щеплення»: екс-міністр МВС Аваков заразився коронавірусом

17:07 22 жовтня 2021
аваков

Колишній голова МВС Арсен Аваков, який залишив свій пост в липні 2021 року, підтвердив в Instagram, що захворів COVID-19. За словами екс-міністра, він пройшов повний курс вакцинації — двома дозами, але від коронавірусу все одно не вберігся.

Про своє самопочуття Аваков заявив коротко: «Я в порядку». «Так, через два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки», — розповів він.

9 жовтня Аваков повідомляв в соцмережах, що повернувся з відпустки до Києва, а також активно спілкувався з політиками і бізнесменами.

Нагадаємо, 21 жовтня було встановлено сумний рекорд за весь час з початку епідемії коронавірусу — 22 415 нових випадків захворювання COVID-19.

Серед топ-керівників МВС ще у першу хвилю епідемії перехворіли Андрій Крищенко (на той час керівник столичної поліції) і командувач Національною гвардією Микола Балан. Взимку 2020 року захворів заступник голови МВС Антон Геращенко.

Фото Арсен Аваков / Facebook

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