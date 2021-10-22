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Україна

У Харкові планують посилити карантин: як працюватиме транспорт

15:38 22 жовтня 2021
харків метро

У Харкові через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу вирішили посилити карантин. Після того, як в місті і в Харківському районі за добу захворіли ще 1059 чоловік, було вирішено відкрити нові центри вакцинації на ринках і на вокзалі, а роботу транспорту — обмежити. Про це повідомила на брифінгу заступник мера з питань охорони здоров'я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан.

Як приклад Харків вибрав правила, що недавно були введені у Львові. Там було вирішено, що у вечірній і ранковий час пік в транспорт допускаються тільки вакциновані особи, а протягом дня обмежується число пасажирів в салоні (не більше кількості сидячих місць).

«У Львові виділили певний час — з 06.00 до 09.00 і з 18.00 до 21.00, коли в міському транспорті можуть їздити лише люди з документами (про вакцинацію). Я думаю, нам теж доведеться так зробити», — розповіла заступник мера.

Рішення про нові правила в транспорті повинна затвердити на найближчому засіданні комісія з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

У метро разом із обмеженням пасажиропотоку, хочуть вивести на маршрут більше поїздів і скоротити інтервал між рейсами.

Також в Харкові збираються просити поліцію провести спеціальні рейди для виявлення антимасочників у громадських місцях.

Крім пункту вакцинації на вокзалі «Харків-Пасажирський», планується відкрити мобільні кабінети щеплення на ринках міста.

Нагадаємо, на ранок 22 жовтня в Харкові лікарні офіційно заповнені на 75%, але волонтери кажуть, що де-факто місць вже немає. В стаціонарах лежать 1175 хворих, в тому числі 91 пацієнт поступив за останню добу. А в цілому по Україні день приніс черговий сумний рекорд щодо захворюваності коронавірусом, і Харківська область потрапила у топ-5 неблагополучних.

Фото city.kharkov.ua

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