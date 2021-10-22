Україна поки залишається у «зеленому» списку ЄС

Незважаючи на чутки про те, що Євросоюз може викреслити Україну із «зеленого» списку, що дозволяє українським туристам (з підтверджуючими відсутність ковіду документами) перетинати держкордон держав-членів, цей перелік на поточному тижні не переглядали.

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк, «на цьому тижні не буде ніяких змін у рекомендованому ЄС списку подорожей» для громадян третіх країн.

«Це означає, що Україна поки що залишається. Список переглядатимуть наступного тижня», — додав журналіст.

in the end there will be NO changes to the EU's recommended safe third country # COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Слід зауважити, що Брюссель переглядає список країн кожні два тижні і коригує його залежно від розвитку епідемічної ситуації.

За словами спікера української зовнішньополітичної установи Олега Ніколенка, навіть у разі ухвалення рішення щодо виключення України із «зеленої» зони, це не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки. Він також зазначив, що остаточне рішення щодо дозволу або обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо, на національному рівні.

Фото з Pixabay.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter