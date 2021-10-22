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Україна

Обрано нового голову Верховного суду: хто такий Всеволод Князєв

14:52 22 жовтня 2021
Князєв

Новим головою Верховного суду України став Всеволод Князєв. Його обрали на Пленумі судового органу 22 жовтня.

За кандидатуру Князева проголосували 98 суддів зі 169. Він приступить до обов'язків 1 грудня.

Всеволоду Князеву 42 роки, він родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут та Одеську юридичну академію.
Працював юрисконсультом, адвокатом, суддею, очолював Миколаївський обласний адміністративний суд. До обрання був секретарем Палати Верховного суду України.

З 2017 року Верховний суд очолювала Валентина Данішевська.

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