В Україні за першу добу нових правил перевезень у потяги не пустили 175 пасажирів, — «Укрзалізниця»

За першу добу дії нових правил міжрегіональних поїздок, які набули чинності 21 жовтня, у проїзди не допустили 175 пасажирів, які не надали провідникам сертифікати про вакцинацію чи негативні тести на ковід.

Як повідомляють в «Укрзалізниці», для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликалися представники Національної поліції.

В «УЗ» нагадали, що окрім квитка на потяг та документу, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»);

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

У разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку на поїзд. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, — 350 грн.

В компанії відзначили, що відучора тут було зроблено більше 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

В «УЗ» також нагадали, що у пунктах вакцинації, що працюють вже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти у потяг. За добу у зазначених пунктах вакцинувалися близько 700 осіб.

Ексклюзивний коментар адвоката щодо зазначених правил «Не пускають у потяг чи автобус без COVID-сертифікату або негативного тесту: як діяти, пояснює адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «УЗ» із соцмереж.

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