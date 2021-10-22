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Україна

МОН рекомендує вузам та училищам перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня

13:52 22 жовтня 2021
карантин

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, пов'язаної з поширенням COVID-19, Міністерство освіти і науки рекомендує училищам та вишам перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада.

Міністр освіти Сергій Шкарлет закликав педагогів та учнів вакцинуватися проти коронавірусу.

«Закликаю всіх педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитися до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!» — написав Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Міністр зазначив, що навчання в школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації у кожному окремому регіоні.

У МОН зазначили, що на сьогодні 87% працівників установ загальної середньої освіти отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, педагоги входять до переліку професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19.

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