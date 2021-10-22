Ніхто не має права вимагати COVID-сертифікат при посадці у потяг, — адвокат

В Україні з 21 жовтня набули чинності нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину, що стосуються міжрегіональних перевезень — у транспорт дозволяють заходити людям або з сертифікатами про вакцинацію, або з негативними тестами. Однак, на думку адвоката, кандидата юридичних наук Дениса Головіна, це є порушенням статті 33 Конституції України, яка встановлює право вільного пересування.

«Обмеження свободи пересування можливе лише у разі обмежень, встановлених Конституцією України — в умовах військового або надзвичайного стану. Однак у державі не введено надзвичайний стан», — заявив адвокат в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

Він також звернув увагу на те, що не були внесені карантинні зміни до пункту 7.2 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Згідно з цим пунктом, перевезення здійснюється за наявності проїзного документу та документа, що посвідчує особу, плюс додаткові документи для пільговиків.

Денис Головін стверджує, що у разі відмови пасажиру потрібно звертатися до суду з позовом проти «Укрзалізниці».

«По-перше, як вже обговорювали вище, такі вимоги протизаконні, обмежують конституційні права людини. По-друге, упущена вигода, якщо говорити про бізнес. Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, особа повинна довести, що за звичайних обставин вона мало реальні підстави розраховувати на отримання певного доходу», — зазначив адвокат.

За його словами, важливим елементом доказу є встановлення причинного зв'язку між діями відповідача та збитками потерпілого. «Слід довести, що протиправна поведінка, дія чи бездіяльність відповідача — у даному випадку „Укрзалізниці“, є причиною, а збитки, що виникли у потерпілої особи, — наслідком такої протиправної поведінки. Імовірність позитивного вирішення справи — велика», — додав він.

Ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом, кандидатом юридичних наук Денисом Головіним «Не пускають у поїзд або автобус без COVID-сертифікату або негативного тесту: як діяти, пояснює адвокат» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки «УЗ» у соціальних мережах.

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