«Укрзалізниця» відкрила пункти вакцинації на десяти вокзалах: де можна «уколотися»

В «Укрзалізниці», яка, як і інший громадський транспорт, з 21 жовтня почала здійснювати міжобласні перевезення лише пасажирів з «ковідними» документами, повідомили про відкриття пунктів щеплення ще на трьох вокзалах — їхня кількість досягне десяти.

«Для безпеки та зручності пасажирів АТ „Укрзалізниця“ відкриває центри вакцинації проти COVID-19 ще на трьох великих залізничних вокзалах: Рівне, Хмельницький та Ужгород. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі у Івано-Франківську. У центрах вакцинації пасажири та всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення проти COVID-19», — йдеться у повідомленні.



В «УЗ» нагадали, що з 21 жовтня — першого дня запровадження нових правил безпечних перевезень — такі пункти вакцинації відкрилися на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень.

«Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава — Київська). Невакциновані пасажири можуть зробити експрес-тест та отримати довідку, що разі негативного результату буде підставою для посадки до потягу. Ця послуга для пасажирів, які мають квиток на поїзд, коштує 350 грн», — додали в компанії.

Нагадаємо, що з 21 жовтня посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за умови наявності у пасажирів сертифікату про вакцинацію (паперового або в додатку «Дія»), або документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки до потягу.

Фото з Pixabay.

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