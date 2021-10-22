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Транспорт не зупинять, дитсадки працюватимуть у звичайному режимі: Кличко повідомив, що буде заборонено у Києві

12:02 22 жовтня 2021
Коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко, який напередодні повідомляв, що у п'ятницю, 22 жовтня, міська комісія збереться на засідання, аби ухвалити рішення щодо введення додаткових обмежень у столиці, які відповідають «червоній» зоні, повідомив, що обмежуватимуть, якщо місто «почервоніє».

У соціальних мережах Віталій Кличко підкреслив, що заклади харчування, готельної та соціальної сфер зможуть приймати клієнтів, якщо у відвідувачів та робітників буде негативний ПЛР-тест (строк дії 72 години) або COVID-сертифікат.

На подібних засадах працюватимуть спортзали та фітнес-центри, відбуватимуться всі масові заходи. Спортивні заходи дозволяється проводити без глядачів.

«Громадський транспорт продовжує роботу у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено у реєстраційних документах транспортного засобу», — йдеться у повідомленні

Дітей у Києві відправляють на канікули з 23 жовтня до 31 жовтня. Відпочиватимуть й школярі 1−4 класів. Втім, термін можуть продовжити ще на тиждень, до 8 листопада, чи ввести на цей період дистанційну форму навчання. Адже всі київські закладі освіти закривають саме з 23 жовтня до 8 листопада.

«Дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу. Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19», — додав столичний голова.

Наразі, згідно з даними МОЗ, Київ віднесено до «помаранчевої» зони.

Статистика МОЗ.

Нагадаємо, що столиця буквально днями переступила межу, що відокремлює «жовту» карантинну зону від «помаранчевої», і опинилася на порозі «почервоніння».

Фото с Pixabay.

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