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Україна

Польща нам допоможе: Ляшко пояснив перебої з поставками кисню у ковідні лікарні

11:55 22 жовтня 2021
в лікарні

В Україні, де щодня зростає кількість інфікованих на коронавірус, виникли проблеми з постачанням кисню для стаціонарів.

Щоб не залишити лікарні без кисню, МОЗ та Міністерство інфраструктури домовилися з Польщею, яка щотижня буде поставляти до 240 тонн кисню. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ситуація з нестачею кисню сталася через технічну несправність на одному з заводів, які виробляють медичний кисень.

Ще два заводи зупинилися на планові регламентні роботи на 10−15 днів.

Раніше лікар із Черкас розповів, що чекає на тих хворих на коронавірус, які потрапляють у стаціонари, та чи є у них шанс вижити.

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