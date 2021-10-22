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Україна

Заборони «червоної» зони: чи пустять у банк та на пошту без ковід-сертифікату?

9:47 22 жовтня 2021
банк

В Україні в регіонах, які віднесені до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки, обмеження, встановлені для цих зон, не поширюються на банки та відділення пошти.

Про це «Сегодня» повідомили у державних «ПриватБанку» та «Ощадбанку».

За словами представників фінустанов, все відділення у «червоних» зонах працюють у штатному режимі й поки змін у роботі не очікується.

Як і раніше, клієнти повинні знаходитися у банку в захисній масці та дотримуватися дистанції.

Для відвідування відділення або каси довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест не потрібні.

Поштові служби також не вимагають COVID-сертифікати або негативні результати тестів на коронавірус.

Поштові служби знаходяться в списку винятків й на них не поширюються зобов'язання працювати тільки з вакцинованими, уточнили в «Новій пошті».

Нагадаємо, «Нова пошта» попередила про шахраїв, які діють від імені підприємства. Клієнтам повідомили, що аферисти використовують фейковий сайт та адресу електронної пошти, яку не варто відкривати, щоб не втратити гроші.

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