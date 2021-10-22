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Яків день 22 жовтня: що не можна сьогодні робити

8:24 22 жовтня 2021
Яків

22 жовтня православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів, брата апостола Матвія, святого Якова Алфєєва. Згідно з переказами, до зустрічі з Ісусом Христом Яків був митарем, а після спілкування зі Спасителем, став проповідником

Інші назви свята: «Яків», «Яків Студений», «Дровопилець».

На Якова наші предки приступали до заготівлі дров на зиму, тому й назва «Дровопилець».

У цей день було заведено пекти пироги та пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це гарантує добробут та міцне здоров'я на найближчий рік.

Сьогодні потрібно бути уважними та обережними, не сваритися, не можна погано думати про рідних. Не варто у цей день об'їдатися та зловживати алкоголем.

Не сприятливий день і для нових справ — їх ніколи можна й не закінчити.

Прикмети на Якова:
- з ранку йде дощ — до вечора піде сніг,
- якщо сніг піде вперше, то зима настане через 40 днів,
- багато лушпиння на цибулі врожаю поточного року — зима буде суворою та холодною.

22 жовтня День Ангела відзначають Авраамій, Опанас, Максим, Марк, Петро, Костянтин, Севастян, Яків.

«ФАКТИ» розповідали, які важливі церковні свята православні відзначатимуть у листопаді.

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