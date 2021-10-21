Масові карантинні рейди з 21 жовтня: де й у кого перевірятимуть COVID-сертифікати

Про масові рейди правоохоронців місцями великого скупчення людей (магазини, ринки, заклади харчування, транспорт), де з 21 жовтня поліція повинна перевіряти COVID-сертифікати громадян, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Проте, стосується це не всіх українців, оскільки щеплення від коронавірусу не внесене до Календаря профілактичних щеплень, що містить виключний перелік хвороб, вакцинація від яких є обовʼязковою для всіх жителів України (крім тих, що мають протипоказання до якихось щеплень). Але всі пасажири, водії, екіпажі засобів громадського транспорту, що здійснюють міжрегіональні пасажирські перевезення, з 21 жовтня повинні мати або сертифікати, або негативні результати тестів. Не стосується це тільки неповнолітніх.

«Патрульна поліція залучається до перевірок виконання карантинних вимог при міжрегіональних пасажирських перевезеннях. Поки що інформації, що ми будемо займатись рейдами в інших місцях скупчень людей саме щодо дотримання карантинного режиму, немає», — розповіли «ФАКТАМ» у Департаменті патрульної поліції.

Та все ж рейди будуть відбуватись і по магазинах та базарах.

«Для нас 21 жовтня мало що змінилось — просто у звʼязку з останніми змінами постанови Кабміну N1236 („Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. — Авт.) патрульна поліція додатково залучається до перевірки перевізників. Рейдові ж групи з перевірками ринків, клубів та інших закладів вже давно діють на постійній основі. Поліція входить до складу цих груп, а основними виконавцями є працівники Держпродспоживслужби: спільно з нами та муніципальною поліцією вони перевіряють дотримання норм карантинного законодавства, фіксують порушення та притягують винних до відповідальності. Але перевірка документів про вакцинацію в Києві поки що стосується тільки міжрегіональних пасажирських перевезень», — розповіла «ФАКТАМ» Юлія Гірдвіліс, речниця столичного главку поліції.

Тому поки що у звичайних покупців наявність «ковідних довідок» правоохоронці не перевіряють. Принаймні — у «жовтих» зонах у закладах, що діють згідно обмежень, встановлених вищевказаною постановою.

Але про те, що в Україні будуть запроваджуватись обмеження щодо невакцинованих громадян, коли без COVID-сертифікатів громадяни не матимуть можливості перебувати у певних місцях, чиновники та політики повідомляли вже не раз. При цьому наголошуючи, що це буде зроблено для безпеки українців, і що прав людини ці обмеження не будуть порушувати. Що вакцинація не буде обовʼязковою, ті, хто не хоче (чи не може вакцинуватись) замість COVID-сертифікатів можуть використовувати довідки про негативні результати тестів. Щоправда, ці довідки дійсні тільки три доби.

Наразі в Україні, як і в інших країнах вводяться обмеження для невакцинованих громадян. Так, згідно з наказом МОЗ N2153 до 8 листопада цього року повинні отримати щеплення від COVID-19 освітяни, працівники органів виконавчої влади, держадміністрацій тощо. Невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи без збереження зарплатні. Не стосується це тільки громадян, що мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень. Надалі планується розширювати перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 буде обов’язковим. Це будуть поштарі, соцпрацівники, співробітники держустанов, підприємств і організацій тощо.

А ще «ковід-довідки» необхідні для повноцінного функціонування багатьох культурних, торговельних та розважальних закладів. Як відомо, більшість території України зараз має статус «жовтої» зони, де діяльність таких закладів обмежується лише частково.

Але вже пʼять регіонів країни — в «червоній» зоні. Невдовзі це число, на жаль, зросте. На черзі до «почервоніння» — Київ. А це значить, що робота закладів громадського харчування, торгівлі, театрів, фітнес-центрів тощо (а також організація масових — в тому числі релігійних — заходів) у цих регіонах можлива лише за умови стовідсоткової вакцинації як персоналу закладів, так і відвідувачів (або ж наявності у них дійсної довідки про негативні результати тестів). Схожі обмеження вводить керівництво Львівської області, хоча регіон ще не в «червоній» зоні.

Згідно з розʼясненнями МОЗ, рішення «надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень» приймає власник закладу чи організатор заходу.

«Саме у „червоних“ регіонах рейдові бригади зі співробітників Нацполіції та Держпродспоживслужби перевіряють наявність „ковідних сертифікатів“. Поки що — у підприємців, продавців та іншого персоналу. Але можлива і перевірка у відвідувачів закладів, до яких застосовуються карантинні обмеження. У випадку відсутності документів на перший раз можуть обмежитись рекомендацією пришвидшити їхнє отримання. Але можуть і оформити адмінматеріал про недотримання вимог карантинних заходів. Для звичайних громадян штраф за таким протоколом 170−255 гривень, для підприємців — 17−34 тисячі», — розказали «ФАКТАМ» у Нацполіції.

До речі, наявність «ковідних довідок» не перевіряють також прикордонники — при виїзді з України. Але Держприкордонслужба попереджує, що їх можуть вимагати по той бік кордону.

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