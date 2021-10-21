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Україна

Пробне ЗНО-2022: в Міносвіти назвали дату проведення

19:11 21 жовтня 2021
студенти

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні пройде 19 та 26 березня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

19 березня — тести з української мови, української мови та літератури.

26 березня — по одному з цих предметів: історія України, математика (+ завдання рівня стандарту), біологія, географія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, іспанська, німецька та французька).

Зареєструватися на пробні іспити можна протягом 5−22 січня 2022 року на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках.

25 березня можна буде дізнатися результати з української мови, української мови та літератури, а 1 квітня — з інших навчальних предметів.

Вартість тестування буде визначена регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

Нагадаємо, за підсумками ЗНО-2021 рейтинг кращих загальноосвітніх шкіл України очолив київський ліцей «Інтелект». До першої десятки увійшли також Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті ім. Франка, Черкаський фізико-математичний ліцей, ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради, Ліцей «Наукова зміна», Харківський фізико-математичний ліцей № 27, ліцей «Престиж», природничо-науковий ліцей № 145, Київський ліцей «КІ СКУЛ» та Дніпровська гімназія № 12.

У 2022 році в Україні планують змінити деякі умови прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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