Черкаській області приготуватися: Скічко анонсував введення «червоної» зони з 25 жовтня

З понеділка, 25 жовтня, Черкаська область приєднається до п'яти регіонів України, які вже перебувають у «червоній» карантинній зоні.

Про це в Telegram-каналі заявив губернатор області Олександр Скічко.

За словами чиновника, у порівнянні з вереснем заповненість кисневих ліжок в лікарнях зросла з 7% до 50%. За тиждень на коронавірус захворіло 6 тисяч жителів Черкащини, 143 людини померли.

«З такими темпами ми впевнено крокуємо до «червоної «зони». І швидше за все, вона настане вже у цей понеділок», — сказав Скічко.

Скічко нагадав про обмеження для «червоної» карантинної зони й закликав жителів області вакцинуватися проти COVID-19.

Раніше «ФАКТИ» писали про нові правила поїздок по Україні, які діють у тому числі і для «червоної» зони епіднебезпеки.

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