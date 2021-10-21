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«Пул талантів»: Федоров назвав проблему, з якою зовсім скоро зіткнуться айтішники в Україні

15:50 21 жовтня 2021
Михайло Федоров

Віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що на сьогоднішній день наша країна посідає четверте місце у Європі за кількістю IT-фахівців — понад 220 тисяч з досить високою кваліфікацією.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він заявив, що цей «пул талантів», як називають українських фахівців американці, є «першою сильною стороною» України.

Інша сильна сторона — податкова система у IT-сфері. «Коли айтішникам дозволили стати ФОПамі та платити лише п'ять відсотків з обороту, це стимулювало розвиток IT-ринку. Його ніхто не кошмарив, не заважав розвиватися і він добре виріс за рахунок низьких податків», — зазначив він і додав, що українських фахівців «із задоволенням беруть на роботу на Заході, де зовсім інші зарплати».

«Більшість і зараз працює віддалено на міжнародні компанії. Як зацікавити ці компанії перспективою розвиватися тут? Це комплексна проблема, тому що такі інфраструктури залежать від рівня життя та від того, що взагалі відбувається в країні. Наше завдання — щоб з'явилися всілякі стимули. Тобто, якщо будуть низькі податки, а податкова система буде постійно поліпшуватися, ці компанії інкорпоруються тут. Відповідно, платитимуть податки тут і наймати місцевих фахівців. І це обійдеться їм дешевше, ніж на Заході», — вважає віце-прем'єр.

Михайло Федоров каже, що за три-чотири роки потрібно збільшити кількість IT-фахівців до 400−450 тисяч. Цьому, за його словами, може посприяти й проект «Дія City», який планують запустити з 1 січня 2022 року.

«Ми хочемо застосувати податкову систему IT-ФОПів для технологічних компаній, тобто, щоб вони платили такі ж податки. Наша мета — створити для них найбільш сприятливу податкову систему в світі. Ми всіх запрошуємо: «Приходьте і відкривайте компанії в Україні та сплачуйте тут податки», — зазначив він

Віце-прем'єр заявив, що в цьому плані Україна може запропонувати світовому ринку цифрових технологій кращу податкову систему і велику кількість фахівців — ці два напрямки є фундаментальними.

Однак існує проблема, яка може негативно позначитися на подальшому розвитку ринку — освіта.

«Українські школярі погано знають математику. Ми скочуємося все нижче і нижче, — каже Михайло Федоров. — Наші 25−35-річні інженери зараз одні з найсильніших у світі, а ось у підростаючого покоління прогалини у знаннях. Математика в школах — це вузьке горло для розвитку майбутнього IT».

Віце-прем'єр анонсував запуск у 2022 році програми, яка стимулюватиме вивчення математики. Тим, хто займається на платних онлайн-курсах математики, будуть оплачувати 50 відсотків вартості навчання.

Повний текст інтерв'ю віце-прем'єра «Михайло Федоров:» Ми ставимо реальні цілі і робимо країну для себе і своїх дітей" читайте на сайті" ФАКТІВ".

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