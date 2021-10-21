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Україна

У МОЗ змінили рішення з приводу заборони поїздок в транспорті пасажирів з однією дозою «ковідної» вакцини

15:47 21 жовтня 2021
дівчина

У постанові уряду про нові правила поїздок по Україні передбачалося, що українці, які отримали одну дозу вакцини від коронавірусу, з 21 жовтня зможуть подорожувати тільки в межах «жовтих» або «помаранчевих» зон.

Але у кінцевій версії правил, що набули чинності з 21 жовтня, пояснюється, що люди, щеплені однією дозою вакцини від COVID-19, можуть користуватися громадським транспортом міжрегіонального сполучення і в «червоній» епідзоні.

У МОЗ пояснили, що з 21 жовтня для того, щоб проїхати з «жовтої» зони у «червону» і назад потрібен один з документів:
- «жовтий» або «зелений» сертифікати про вакцинацію;
- документ, що підтверджує отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2;
- документ про одужання особи від зазначеної хвороби, дію якого підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка «Дія».

Нові правила стосуються всіх пасажирів, які користуються регулярним або нерегулярним міжобласним сполученням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як буде працювати транспорт в Києві, коли столицю закриють на локдаун.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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