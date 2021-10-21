«Серед важких хворих немає жодного вакцинованого»: ситуація з захворюваністю COVID-19 в Україні стає критичною

«Деякі пацієнти раптово вмирають, коли, здавалось би, криза минула»

Повідомлення в ЗМІ про те, що Харків буквально задихається від коронавірусу, стали з'являтися ще кілька тижнів тому. Місцеві видання писали, що місць у ковідних лікарнях міста вже немає, і лікарі швидкої змушені возити харків'ян, які задихаються, по всій області в надії прилаштувати хворого в якомусь райцентрі.

— Тепер уже місць у лікарнях немає не тільки у Харкові, але й в області, — розповідає волонтер Наталя Попова. — Навіть дуже важких пацієнтів не забирають, бо їх нікуди везти. Лікарі швидкої їздять з квартири до квартири з кисневими балонами і намагаються «раздихати» хворих. Використавши балон, їдуть його заправити, а потім — у чергову квартиру, де задихається людина. І так день і ніч. Возити людей між лікарнями немає сенсу — все одно доведеться повертати їх додому, бо ніде не візьмуть. За день мені телефонують родичі десятків таких пацієнтів. Благають допомогти, просять кисень або надіслати вертольотом препарат, що знадобився терміново… Ми намагаємося допомагати, але наявні в нашому розпорядженні кисневі концентратори закінчилися. У мене вже немає жодного вільного.

За словами Наталії, зараз перебіг хвороби у пацієнтів зі штамом «Дельта» змінився. Стан людини може погіршитися до критичних показників за одну ніч.

— Від стану «почав кашляти і трохи піднялася температура» до сатурації 70 тепер достатньо трьох діб, — каже волонтер. — Днями помер дядько мого друга. На третій день хвороби у нього була сатурація 92. А вже наступного ранку він не зміг відкрити очі, показники сатурації впали до 30. До лікарні, де в реанімації звільнилося місце (помер пацієнт), його довезли вже з сатурацією 10, він був весь синій… Його не змогли врятувати. Про те, що стан хворого може погіршитися блискавично, зараз говорять всі лікарі, які зіткнулися з «Дельтою».

Під час минулої хвилі медики знали: якщо сьогодні сатурація пацієнта 94, немає гострої потреби терміново шукати йому кисень (хоча по ізраїльським протоколам в такому випадку вже потрібна киснева підтримка), тим більше, якщо на цей кисень претендує пацієнт із сатурацією 80. Ми знали, що за пів дня стан людини з сатурацією 94 не стане критичним. А тепер вже вранці вона може бути і 30… Раніше говорили, що ковід вбиває тільки людей похилого віку. А зараз ми бачимо, як важко хворіють і вмирають молоді: 45 років, 40, 32… Ось в інфекційній лікарні інтубували дівчину, якій трохи більше 20 років, у неї немає хронічних захворювань. Зараз ми бачимо, що цей вірус може забрати людину будь-якого віку.

Ще одна сумна тенденція — багато пацієнтів раптово вмирають у той момент, коли, здавалося б, криза минула, і їх готують до виписки. Таке було вже не раз, коли людина пройшла реанімацію, її зняли з ШВЛ, вона вже могла самостійно дихати, розмовляти з рідними. І раптом зупинилося серце.

Багато хто звертається до нас за концентраторами для родичів, яких вже не врятувати. Але ми допомагаємо, щоб смерть була не такою болісною. Ось була бабуся, 97 років. Коли її родичі до нас звернулися, у неї була сатурація близько 70, вона два дні нічого не їла. У хворої вже не промацувались вени. Якимось дивом змогли її раздихати. Вранці наступного дня вона відкрила очі, впізнала рідних, заговорила… Два тижні завдяки концентратору була при свідомості, могла спілкуватися зі своїми близькими. Вчора зателефонував її онук: «Приїдете за концентратором?» «Бабуся померла?» — питаю. «Ні, — каже. — Але сказала, що своє вже віджила, а є люди, яким концентратор зараз потрібніше».

У державних поліклініках, за словами Наталії Попової, кисневі концентратори ще є. Але вчасно отримати їх мало кому вдається:

— У нас величезна проблема з сімейними лікарями, багато з яких не вважають, що людина з сатурацією 90 і нижче потребує кисневої підтримки, — розповідає Наталя. — У минулі вихідні, які тривали аж чотири дні, мій телефон був червоним від дзвінків — родичі пацієнтів, які задихалися, дзвонили у сльозах і розповідали, що у поліклініках не видають концентратори, адже вихідні. Мовляв, звертайтеся у понеділок, у робочий час. Але дожити до понеділка такі пацієнти без кисневої підтримки не мають жодних шансів!

Те, що ситуація у Харкові критична, підтверджують і лікарі. Олена Омельяненко, заступник директора Харківського обласного радіаційного диспансеру, який недавно почав приймати пацієнтів з ковідом, написала у «Фейсбуці»:

«У нашому диспансері виділено 170 місць для лікування пацієнтів з COVID-19, і ми заповнилися під зав'язку менше ніж за 2 дні. Задіяли всі можливі резерви, доставили ліжка, і на сьогодні у нас понад 190 важких хворих… За ДОБУ ми прийняли 141 людину, всі важкі, всі на кисні. Лікарі, медсестри, санітарочки до кінця зміни просто падають з ніг. Чергу з машин швидкої допомоги показували у всіх новинах».

Завідувач першого ковідного відділення цієї лікарні Дмитро Шаповалов в інтерв'ю «УП» повідомив, що пацієнтів стаціонару об'єднує одне — відсутність щеплення проти коронавірусу.

«Якщо хтось погано розуміє, що відбувається, готова віддати на пару годин свій телефон, приймати дзвінки, — написала у „Фейсбуці“ відома волонтерка Леся Литвинова. — Три дзвінки з чотирьох з Харкова. Місць немає. Ніде. Ніяких. Швидкі не встигають приїжджати. Іноді банально неможливо додзвонитися. Сатурація 30, сатурація 20, сатурація 30. Ніхто не може допомогти. Ніякі гроші, ніякі зв'язки, ніякі дзвінки. Система не впоралася. Помирати доведеться вдома».

Так чому ж палаючий від ковіду Харків досі не у «червоній» зоні? Як заявляє відомий аналітик Євген Істребін, для того, щоб знизити частку зайнятих ліжок у Харківській області, де незабаром відбудуться вибори, влада ось уже місяць не заповнює дві центральні районні лікарні — Валківську та Ізюмську. При цьому 220 ліжок з киснем, розміщених там, йдуть у загальну статистику. Як відомо, вибори мера в Харкові мають відбутися 31 жовтня. І, схоже, є всі підстави вважати, що до цієї дати регіон у «червону» зону не потрапить — навіть якщо люди будуть задихатися і вмирати прямо на вулицях.

Важкий пацієнт купив COVID-сертифікат

«Місць у місті немає. Швидка їде по 4−5 годин. Зараз одеситів везуть в Овідіополь, Біляївку, Чорноморськ… Насилу за ранок госпіталізували трьох пацієнтів. Їх би просто не довезли в область… У ковідних відділеннях персоналу не вистачає. 1−2 медсестри на 50−60 пацієнтів. За ранок ми видали вже понад 20 концентраторів. Дзвінків сотні… Хворіють і діти. У ковідному відділенні дитячої вже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні», — так те, що відбувається зараз в Одесі, яка з 18 жовтня увійшла до «червоної» зони, описує у «Фейсбуці» волонтер Катерина Ножевнікова.

За словами Катерини, всі відомі їй пацієнти реанімації не вакциновані: «Серед вакцинованих був тільки один летальний випадок — бабуся 84 роки, маса хронічних важких захворювань. Всі інші благополучно вийшли з піке. Не будь вакцини, цього б не сталося».

Волонтер зазначила, що серед хворих все частіше стали зустрічатися вагітні жінки: «Днями ось зробили екстрений кесарів розтин. Малюк народився з ковід. Легені не розкрилися. А необхідні ліки в країні вилучено…» (Нагадаємо, що вагітним вакцинуватися можна і потрібно — у ВООЗ рекомендують використовувати М-РНК вакцини Pfizer або Moderna. — Авт.)

— З тих, хто зараз надходить до стаціонару, на 200 пацієнтів буде два-три вакцинованих, — розповіла лікар-інфекціоніст із Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко. — Але ці люди не потребують реанімації, їх стан не важкий. Серед важких хворих вакцинованих у нас немає. За весь цей час був один пацієнт у важкому стані, який раніше отримав обидві дози вакцини, але у нього, крім цього, була онкологія в четвертій стадії. Тяжкість його стану була обумовлена супутньою патологією. І був ще один пацієнт. З такими, думаю, вже стикається вся країна. Чоловік дійсно у тяжкому стані, нібито вакцинований двома дозами. Сам, до речі, медик. Ми не могли зрозуміти, чим в його ситуації зумовлений такий перебіг хвороби. Доки не з'ясувалося, що COVID-сертифікат він купив. З огляду на те, як у нас працює цей чорний ринок, боюся, таких «вакцинованих» пацієнтів в реанімаціях буде ще багато.

За словами Ольги Кобевко, попри те, що Чернівці ще не в «червоній» зоні, місць у реанімаціях у лікарнях вже теж немає.

— Ситуація критична, — каже інфекціоніст. — Нових пацієнтів ми змушені класти на звичайні ліжка з підключеною СРАР-маскою, хоча насправді цим людям потрібна реанімація. Смертність серед пацієнтів набагато вища, ніж була під час попередніх хвиль. Помирають молоді, жінки після пологів… Мене вражає, що навіть на тлі того, що відбувається, люди не поспішають вакцинуватися. Особливо страшно, коли бачиш вже синю від задухи людину, яка говорить, що все одно не довіряє вакцинам.

В інтерв'ю «Радіо Свобода» міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив: «Вакциновані не потрапляють у реанімацію. Реально в ковідних госпіталях 97 відсотків — невакцинованих людей, в реанімаціях — всі невакциновані».

Про те, що критичний рівень смертності від ускладнень коронавірусу пов'язаний із низьким рівнем вакцинації, повідомив і аналітик Євген Істребін: «На дашборді МОЗ з'явилися дані про частку госпіталізацій вакцинованих пацієнтів серед усіх випадків. Дані доступні лише з 11 жовтня, маємо для розрахунку 8 днів. За 8 днів госпіталізували 27 тисяч 461 пацієнта, з них 1 595 пацієнтів були вакциновані хоча б однієї дозою (5,8 відсотка).

З урахуванням числа вакцинованих громадян 1 дозою (7,9 мільйона) і чисельності населення 38 мільйонів маємо 21 відсоток вакцинованого населення першою дозою. Таким чином, виходить, що вакцинація забезпечила захист 72 відсотків. І це тільки першою дозою, без урахування того, скільки часу пройшло з моменту щеплення. Це дуже хороші дані. Думаю, якби провести аналіз по тих, хто отримав повний курс вакцинації, і минуло не менше 14 днів з моменту закінчення курсу, то результат буде 80−90 відсотків, як і в країнах, де відповідально і детально ведеться медична статистика".

Як показали минулі вихідні, інтерес до вакцинації несподівано прокинувся саме в тих областях, які з понеділка повинні були потрапити в «червону» зону. Там біля раніше порожніх центрів вакцинації раптом утворилися черги. Пов'язано це в першу чергу з обмеженнями, які вводяться в «червоних» зонах для нещеплених. До слова, на думку багатьох лікарів та інфекціоністів, тільки повсюдне введення обмежень, що діють поки тільки в «червоних» регіонах (по суті, локдаун), можливо, ще здатне розірвати ланцюжок заражень. І простимулювати людей вакцинуватися, поки не пізно.

Тим часом в Україні на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції розширено список професій для обов'язкової вакцинації, також Міністерство охорони здоров'я готує документи для вакцинації від COVID-19 дітей від 14 років.

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