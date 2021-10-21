Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

У Києві міська комісія з ТЕБ та НС 22 жовтня збереться на засідання, аби прийняти рішення про введення додаткових обмежень в столиці, які відповідають «червоній» зоні. Про це заявив мер Віталій Кличко.

Відповідно до попередніми рішеннями уряду, в «червоній» зоні заборонено проведення масових заходів, робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків і фітнес-центрів — за умови, що 100% працівників і відвідувачів не отримали дві дози вакцини від коронавіруса.

Навчальні заклади

Навчальні заклади, в яких вакциновано менше 100% педагогів і персоналу, повинні перейти на дистанційне навчання (виняток становлять початкові класи шкіл і дитячих дошкільних закладів).

Транспорт

З 21 жовтня мешканці «червоної» зони не можуть їздити на міжміському транспорті та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Користування громадським транспортом буде можливо тільки жителям Києва за спецпропусками.

Нагадаємо, 20 жовтня Київ переступив межу, що відокремлює «жовту» карантинну зону від «помаранчевої, причому це сталося раніше прогнозу. На сьогодні в столиці підвищилися і рівень захворюваності COVID-19, і відсоток госпіталізацій.

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