26.14 / 26.34 30.31 / 30.62
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

14:22 21 жовтня 2021
Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

У Києві міська комісія з ТЕБ та НС 22 жовтня збереться на засідання, аби прийняти рішення про введення додаткових обмежень в столиці, які відповідають «червоній» зоні. Про це заявив мер Віталій Кличко.

Відповідно до попередніми рішеннями уряду, в «червоній» зоні заборонено проведення масових заходів, робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків і фітнес-центрів — за умови, що 100% працівників і відвідувачів не отримали дві дози вакцини від коронавіруса.

Навчальні заклади

Навчальні заклади, в яких вакциновано менше 100% педагогів і персоналу, повинні перейти на дистанційне навчання (виняток становлять початкові класи шкіл і дитячих дошкільних закладів).

Транспорт

З 21 жовтня мешканці «червоної» зони не можуть їздити на міжміському транспорті та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Користування громадським транспортом буде можливо тільки жителям Києва за спецпропусками.

Нагадаємо, 20 жовтня Київ переступив межу, що відокремлює «жовту» карантинну зону від «помаранчевої, причому це сталося раніше прогнозу. На сьогодні в столиці підвищилися і рівень захворюваності COVID-19, і відсоток госпіталізацій.

539

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Пенсіонер

Трудитися мало не до «останнього подиху»: стало відомо, що чекає на українців без необхідного для пенсії стажу

У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

У 2022 році багато українців не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.