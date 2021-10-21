Селфі більше робити не потрібно: в Україні оновили механізм відстеження самоізоляції тих, хто прибуває з-за кордону

Кабінет міністрів України вніс зміни у порядок перетину кордону, що стосуються відстеження самоізоляції в додатку «Вдома».

За словами віце-прем'єр-міністра — міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, наразі додаток потрібно встановлювати лише на 72 години — до того моменту, поки людина не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити селфі вже не потрібно.

Після реєстрації у додатку потрібно протягом 72 годин здати тест на COVID, після чого «Вдома» підтягне негативний результат тесту. Його потрібно здавати в лабораторіях, що верифіковані Міністерством охорони здоров'я України.

«Після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний — потрібно звернутися до свого сімейного лікаря», — зазначив Федоров.

Якщо немає можливості встановити додаток, то українці мають пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.

А якщо людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебуванням у місці самоізоляції.

Нагадаємо, що через черговий сплеск ковіду Україну можуть викреслити зі «зеленого» списку країн ЄС. Після цього кожна з держав-членів Євросоюзу визначатиме самостійно, чи закривати кордон для українських туристів.

Фото з Pixabay.

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