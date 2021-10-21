Не пускають у потяг чи автобус без COVID-сертифікату або негативного тесту: як діяти, пояснює адвокат





Що робити, якщо пасажиру відмовляють у посадці на поїзд, при цьому він не має ані грошей та часу на тест, ані сертифікату про щеплення, бо нещодавно перехворів, пояснює читачам «ФАКТІВ» адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін. Від 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила міжрегіональних перевезень . Зокрема, пасажирам під час поїздок у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки потрібно пред'являти COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус . До слова, ті, хто перехворів чи має протипокази до щеплення, також змушені будуть перед поїздкою здавати тести. Звісно, таким чином поїздка суттєво здорожчає. Адже при вартості квитка в потязі Київ-Авдіївка у 238 гривень додатково за тест ще доведеться викласти близько 350−500 грн. Враховуючи складну ситуацію з купівельною спроможністю українців, така «надбавка» до квитка не всім буде по кишені.Що робити, якщо пасажиру відмовляють у посадці на поїзд, при цьому він не має ані грошей та часу на тест, ані сертифікату про щеплення, бо нещодавно перехворів, пояснює читачам «ФАКТІВ»

«Це пряме порушення статті 33 Конституції України, яка встановлює право вільного пересування»

— З 21 жовтня КМУ затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину. Вони стосуватимуться міжрегіональних перевезень. Зокрема невакцинованих не пускатимуть в потяги, автобуси. Чи не порушує це обмеження права людини, адже за законом головним документом для пересування є квиток.



— Це пряме порушення статті 33 Конституції України, яка встановлює право вільного пересування. Обмеження свободи пересування можливе тільки в разі обмежень, встановлених Конституцією України — в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наприклад, стаття 16 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» серед основних заходів правового режиму надзвичайного стану наводить встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспортних засобів та їх огляд. Однак в державі не введено надзвичайний стан.



Крім того, відповідно до пункту 7.2 Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України посадка в поїзд осіб, що здійснюють поїздку за повними, пільговими, у тому числі безплатними та груповими, проїзними документами, здійснюється за умови наявності проїзного документа та документа, що посвідчує особу, для пасажирів пільгових категорій — додатково оригіналу документа, що підтверджує право на такий проїзд. Жодних змін щодо наявності COVID-сертифікатів не було внесено. І не дивно, бо це пряма дискримінація. Який би акт не видав МОЗ, Кабмін, а тим паче — внутрішні акти «Укрзалізниці», всі вони повинні відповідати Конституції!

— Що робити, якщо людині терміново треба їхати, але вона не має ані грошей та часу на тест, ані сертифікату про щеплення?



— Логіка таких незаконних обмежень й полягає у тому, щоб люди #stayhome (залишались вдома). Однак можна їхати на автівці. Це не заборонено, оскільки «автомобільний транспорт на автобусних маршрутах» — це законодавче формулювання звичного нам поняття «автобус». Навіть, якщо в якійсь області поставлять блок-пости, як було нещодавно в Одесі, то це також незаконно. Повноваження поліції деталізовано у статті 23 цього Закону. Їх багато. А ось стаття 24 Закону передбачає, що виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію винятково законом. Закону, що надавав би право Нацполіції зупиняти транспорт задля перевірки COVID-сертифікатів, — не існує.



— Якщо людині все ж відмовили у посадці на поїзд без цих документів і, як наслідок, вона не змогла надати допомогу хворим батькам, які на неї чекали, або зірвались термінові бізнесові зустрічі, хто має нести за це відповідальність?



— У такому випадку треба звертатися до суду з позовом проти «Укрзалізниці». По-перше, як вже обговорювали вище, такі вимоги протизаконні, обмежують конституційні права особи.



По-друге, упущена вигода, якщо говорити про бізнес. Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, особа повинна довести, що за звичайних обставин вона мала реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу. При цьому важливим елементом доказування наявності неодержаних доходів, тобто упущеної вигоди, є встановлення причинного зв’язку між протиправною поведінкою відповідача та збитками потерпілого. Слід довести, що протиправна поведінка, дія чи бездіяльність заподіювача — тобто «Укрзалізниці», є причиною, а збитки, які виникли в потерпілої особи, — наслідком такої протиправної поведінки. Вірогідність позитивного вирішення справи — велика.

«При виготовленні біометричного паспорта до Єдиного демографічного реєстру вноситься й відцифрований образ обличчя»

— Ще одна новація стосується порушників карантину. Так, в Києві з’являться камери спостереження, які допоможуть оцінити умовний відсоток дотримання протиепідеміологічних норм. Невже тих, кого «зловлять» на цьому порушенні, зможуть притягнути до відповідальності? Адже у людей, на відміну від машин, на лобі не вказується прізвище чи інші персональні дані, а камери дають не настільки чітку картинку, щоб це фото стало аргументом для накладення штрафу.



— Дійсно, є проєкт пілотного дослідження, яке було ініційовано ВООЗ і підтримано МОЗ України. За словами головного санітарного лікаря, «завдяки встановленню відеокамер буде відбуватися ДЕПЕРСОНАЛІЗОВАНА оцінка умовного відсотка дотримання протиепідеміологічних норм. Тобто йдеться про стеження за людьми, їх ідентифікацію та подальше притягнення до адміністративної відповідальності. Так, дійсно, ніхто не може дати гарантію, що надалі таке відеоспостереження не набуде персоніфікованого характеру, але поки що це навіть звучить «космічно», хоча теоретично можливо.

— Все ж, як може відбуватись ідентифікація в даному випадку?



— Дуже просто. Персональні дані — це відомості чи їх сукупність про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Ідентифікація особи — встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про людину в реєстрах, картотеках, базах даних тощо. При виготовленні, наприклад, біометричного паспорта до Єдиного демографічного реєстру вноситься, серед іншого, відцифрований образ обличчя особи. Тому ідентифікувати можливо.



— Хто виписуватиме штраф на основі такого відеодоказу?



— Можна припустити за аналогією, що протокол складатимуть працівники Нацполіції, надсилатимуть «листи щастя». Але це все припущення, мова про це не йде.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як нові правила перевезення пасажирів поширюються на дітей.

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