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Гряде непроглядна темрява: українців попередили про можливі віялові відключення світла незалежно від бажання Кабміну

13:52 21 жовтня 2021
Гряде непроглядна темрява: українців попередили про можливі віялові відключення світла незалежно від бажання Кабміну

З початком опалювального сезону в Україні не виключені віялові відключення електроенергії, хоча в Міненерго і заявляють, що питання добровільного або примусового обмеження споживання електроенергії на порядку денному не стоять.

Проте опитані ВВС енергоексперти відзначають, що віялові відключення можуть відбутися незалежно від бажання уряду. Причиною тому, каже експерт з енергетичних питань Ольга Кошарна, можуть стати нестача вугілля і, відповідно, неможливість підключати ТЕС на піках споживання електроенергії.

А президент Dixi Group Олена Павленко переконана, що вимальовується ще одна «червона лінія» цього опалювального сезону, а саме проблеми в стабільній роботі АЕС. У зв'язку з цим Україна може вдатися навіть до імпорту електроенергії з Білорусі або Росії.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні знизили тарифи на електроенергію для частини споживачів, проте іншим категоріям доведеться платити вдвічі більше звичайного.

Фото odessa-life.od.ua/

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