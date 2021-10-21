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В Україні роздають використані автомобілі: хто може їх отримати

12:46 21 жовтня 2021
В Україні роздають використані автомобілі: хто може їх отримати

Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою і ДП «СЕТАМ» безкоштовно роздають чотири транспортних засоби. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства.

Відзначається, що безоплатно віддають конфісковані машини.

На цей раз нужденним передадуть чотири авто. У їх числі — BMW 316 1998 року, BMW 318 1996 року, Renault Megane 2000 року і Mitsubishi Galant 2003 року. Автомобілі в різному технічному стані.

Однак претендувати на безкоштовні транспортні засоби зможуть не всі охочі. За словами генерального директора майданчику «СЕТАМ», в основному такі машини передають військовим частинам, інтернатам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, органам державного правління, а також в'язниці та слідчі ізолятори.

Заявку на участь в акції беруть на офіційному сайті організації до 7 листопада 2021 року. У ній потрібно вказати, чому саме ви повинні отримати транспортний засіб.

Разом з тим варто пам'ятати, що парковка навіть безкоштовного авто обійдеться зовсім недешево — в Києві до кінця року знову поміняють правила внесення плати з автомобілістів.

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