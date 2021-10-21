Від участі в накопичувальній пенсійній системі можна буде відмовитися: в Кабміні зробили важливу заяву

Держава не має наміру зобов’язувати людей сплачувати внески на накопичувальну пенсію за власний рахунок, проте на старті роботи системи буде заохочувати їх це робити шляхом запровадження 100% бонусу. Про це повідомила прес-служба Мінісоцполітики.

Так, згідно законопроекту обов’язкові внески на індивідуальні рахунки людей в розмірі 1% сплачуватиме роботодавець (за рахунок зниження ЄСВ). Добровільні ж внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1% мають сплачувати всі застраховані особи з власної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) на умовах автозапису з правом відмови.

На індивідуальні рахунки людей, які не відмовились від добровільної сплати накопичувальних внесків з власної зарплати, держава перерахує додаткові стимулюючі внески в розмірі 1%.

Таким чином, всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи і отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідного до свого вибору.

Людина матиме право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Додаткові стимулюючі внески від держави на індивідуальний рахунок такої людини в цьому випадку припиняються. Після відмови за нею залишається право поновити сплату добровільних внесків в будь-який час за власним бажанням з одночасним поновленням сплати стимулюючого внеску від держави.

Крім того пропонується кожні два роки проводити повторний автозапис учасників, які раніше відмовились від сплати внесків за власний рахунок. Таким чином, людина на кожен свій внесок за рахунок співфінансування від держави фактично одразу отримає 100-відсоткову дохідність додатково до дохідності від інвестування.

Нагадаємо, раніше глава Мінсоцполітики Марина Лазебна пояснила, як пенсіонери зможуть забирати гроші з накопичувального фонду.

Фото kanaldom.tv/

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