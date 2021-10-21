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Україна

Гірше нікуди: у четвер коронавірус встановив два сумних антирекорду з початку пандемії

9:42 21 жовтня 2021
Коронавірус

В Україні, де медики б'ють на сполох через масову шпиталізацію громадян без щеплень проти коронавірусу, за добу, що минула, померли 546 хворих на ковід. Станом на ранок четверга, 21 жовтня, підтверджені рекордні 22 415 випадків захворювання на COVID-19.

Згідно з даними МОЗ, серед хворих — 1 771 дитина та 345 медпрацівників. До лікарень потрапили 4 892 особи, 8 036 пацієнтів одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355) та Харківській (1319) областях.

За добу, що минула, 251 254 українцям зроблено щеплення проти COVID-19: одну дозу отримали 165 649 осіб, повністю імунізовані — 85 605 громадян.

Нагадаємо, що з 21 жовтня починаються масові карантинні рейди у місцях великого скупчення людей — правоохоронці перевірятимуть дотримання маскового режиму та штрафуватимуть порушників.

А ще з 21 жовтня не вакциновані від коронавірусу українців зможуть скористатися громадським транспортом міжрегіонального сполучення (автобусом, поїздом або літаком) лише за наявності негативного тесту на COVID-19.

Фото з Pixabay.

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