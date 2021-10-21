Роки навчання та страховий стаж: що робити у разі відсутності записів у трудовій або втрати диплому

Наступного року набувають чинності нові правила виходу на пенсію у 60 років, для чого необхідно буде мати вже 29 років страхового стажу. До нього входять й роки, коли майбутні пенсіонери навчалися у вишах, середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Правда, за умови, якщо навчання відбувалося за денною формою навчання та до 2004 року.

Цей час, як пояснили фахівці мережі правових клубів PRAVOKATOR, зараховується до стажу відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Якщо у трудовій книжці немає потрібного запису, а диплом втрачено, то підставою для врахування часу навчання може бути довідка або інші документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

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У той же час навчання після 1 січня 2004 року (якщо особа не працювала) до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Нагадаємо, що в Україні паралельно з паперовими трудовими книжками почали працювати й електронні. У систему потрібно завантажити (це може робити як роботодавці, так і працівники) скан-копії сторінок паперової трудової, документи про отримання освіти (до 2004 року), свідоцтво про народження дитини (для жінок), військовий квиток та інші документи.

Фото з Pixabay.

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