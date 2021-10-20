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Україна

Трудитися мало не до «останнього подиху»: стало відомо, що чекає на українців без необхідного для пенсії стажу

22:36 20 жовтня 2021
Пенсіонер

В Україні триває курс на підвищення пенсійного віку, і вже в наступному році далеко не всі українці зможуть вийти на заслужений відпочинок в 60 років. Про це пише Перший діловий.

У зв'язку з тим, що з початку 2021 року діють оновлені вимоги до страхового стажу, його мінімальна тривалість зараз становить 28 років — при цьому в залік йдуть періоди роботи, коли із зарплати співробітника виплачувалися відрахування до Пенсійного фонду.

Але вже в наступному році для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 29 років страхового стажу, в 63 роки — від 19 до 29 років; в 65 років — від 15 до 19 років.

Іншими словами, якщо людина не значився на жодному підприємстві, компанії або організації протягом хоча б 15 років, то вона зможе розраховувати тільки на соціальну пенсію по досягненню віку в 65 років. І її сума буде нижчою за прожитковий мінімум — зараз вона становить 1854 гривні.

І така ситуація дуже сумна, особливо з урахуванням середньої тривалості життя в нашій країні, яка становить 72,4 року (67,7 років у чоловіків і 77,4 — у жінок).

Не покращиться ситуація і в доступному для огляду майбутньому: згідно з розрахунками економістів, до 2028 року лише половина громадян України зможе вийти на пенсію в 60 років. 40% громадян будуть змушені працювати до 63 років, а ще 5% - до 65 років.

І тепер для виходу на пенсію буде мати значення не вік (він залишиться колишнім — 60 років), а наявність страхового стажу.

В цілому вік виходу на пенсію не зміниться, він залишиться на рівні 60 років. Але тепер він відійде на другий план, головну роль гратиме стаж.

Нагадаємо, в 2022 році українці будуть отримувати ще й доплати до пенсій.

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