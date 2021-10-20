Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Незважаючи на фіксацію тарифу на електроенергію для населення, надання бюджетної компенсації тарифу на електроенергію для тих домогосподарств, який використовують цей ресурс для опалення житла, в наступному опалювальному сезоні не передбачено. Це констатували в Міністерстві соціальної політики, відповідаючи на запит журналістів Телеграфа .

Що ж стосується минулого опалювального періоду, то з лютого по травень за належної їм компенсацією звернулися 571,6 тисяч українців, які здійснювали електрообігрів своїх осель, яким було виплачено 943,7 млн гривень, а ще близько 460 мільйонів гривень — повернуто до держбюджету.

Таким чином, якщо пільги на оплату електроенергію не відновлять, платіжки за світло понад півмільйона українців збільшаться приблизно вдвічі.

Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію (90 копійок за кіловат) в кінці 2020 року. Пільг позбавили в т. ч. жителів будинків, які не газифіковані і не оснащені центральним опаленням, і навіть багатодітних та прийомних сімей.

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