26.17 / 26.35 30.32 / 30.63
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

19:35 20 жовтня 2021
Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Незважаючи на фіксацію тарифу на електроенергію для населення, надання бюджетної компенсації тарифу на електроенергію для тих домогосподарств, який використовують цей ресурс для опалення житла, в наступному опалювальному сезоні не передбачено. Це констатували в Міністерстві соціальної політики, відповідаючи на запит журналістів Телеграфа .

Що ж стосується минулого опалювального періоду, то з лютого по травень за належної їм компенсацією звернулися 571,6 тисяч українців, які здійснювали електрообігрів своїх осель, яким було виплачено 943,7 млн гривень, а ще близько 460 мільйонів гривень — повернуто до держбюджету.

Таким чином, якщо пільги на оплату електроенергію не відновлять, платіжки за світло понад півмільйона українців збільшаться приблизно вдвічі.

Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію (90 копійок за кіловат) в кінці 2020 року. Пільг позбавили в т. ч. жителів будинків, які не газифіковані і не оснащені центральним опаленням, і навіть багатодітних та прийомних сімей.

Читайте також: Чому зменшують кількість і розмір субсидій, наскільки вже подорожчав газ для населення: порахував Павло Розенко

2245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

банкомати

Блокування рахунків клієнтів «ПриватБанку»: українцям доведеться підтверджувати легальність грошей

Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.