Печерський суд заочно заарештував екс-прем'єра Миколу Азарова: в чому його підозрюють

Печерський районний суд Києва заарештував (поки заочно) колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, що втік до Росії, — у справі про державну зраду через підписання так званих «харківських угод». Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, Азарову обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Відповідно до висновків досудового слідства, зміст і умови угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму були нав'язані екс-президентом РФ Дмитром Медведєвим, в свою чергу український екс-прем'єр, повністю розуміючи наслідки його підписання «свідомо забезпечив візування і узгодження проекту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів і від імені Кабінету міністрів України)».

«Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ при всіх стадіях погодження проекту угоди та його імплементації», — відзначають в ГБР.

Вдалося отримати слідчим і оригінали документів, які можуть свідчити про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України, які в майбутньому сприяли окупації Криму Російською Федерацією.

«Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування», — роз'яснили в Госбюро розслідувань.

Підозра в державній зраді через харківських угод Азарову оголосили в березні 2021 року.

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