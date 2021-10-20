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Україна

На Донбасі поранений український військовослужбовець, бойовики дев'ять разів порушили режим тиші

17:52 20 жовтня 2021
На Донбасі поранений український військовослужбовець

У середу, 20 жовтня, на Донбасі знову було поранено українського військового. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Стан потерпілого оцінюється як задовільний.

«Режим тиші» проросійські бойовики порушили 9 разів, в т. ч. заборонені гранатомети били поблизу Красногоровки, Золотого-4 і Троїцького.

Крім того, в Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, який перетнув лінію дотику.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін, який почав візит в Україну, чітко назвав винуватця конфлікту на Донбасі.

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