На Донбасі поранений український військовослужбовець, бойовики дев'ять разів порушили режим тиші
У середу, 20 жовтня, на Донбасі знову було поранено українського військового. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.
Стан потерпілого оцінюється як задовільний.
«Режим тиші» проросійські бойовики порушили 9 разів,
Крім того, в Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, який перетнув лінію дотику.
Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін, який почав візит в Україну, чітко назвав винуватця конфлікту на Донбасі.36
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