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У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

16:33 20 жовтня 2021
У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

З 2022 року податкові органи в Україні введуть т.зв. «непрямі» методи контролю доходів платників податків. Це означає, що перевіркам піддадуть всі великі покупки українців. Наприклад, щоб придбати квартиру, доведеться довести, що на такі витрати вистачило «білої» зарплати, пише Обозрєватель.

Для цього податківці можуть написати лист до фінансової установи і отримати дані з будь-якого рахунку.

У свою чергу фінансова установа також може звернутися в правоохоронні та податкові органи, якщо банк розкрив фінансові махінації свого клієнта.

Все це стане наслідком триваючої податкової амністії, в ході якої громадяни повинні задекларувати всі свої доходи і сплатити з них фіксований податок.

Все, що потрібно знати про цю процедуру і її наслідки, читайте в статті «ФАКТІВ» «В Україні 1 вересня стартувала „податкова амністія“: кого вона стосується».

Фото с Pixabay

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