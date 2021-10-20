Київ опинився на порозі «червоної зони» карантину: влада заявила про стрімке погіршення ситуації

Влада Києва, який «випав» з «жовтої» карантинної зони набагато раніше за прогнози, констатувала загрозливу ситуацію із заповнюваністю лікарняних ліжок в Києві хворими з COVID-19. Як попередив в соцмережах мер столиці Віталій Кличко, нині Київ вже знаходиться на порозі «червоної» карантинної зони.

Відповідно до статистики, за минулу добу в Києві з'явилося більше 1 тисячі нових хворих, було госпіталізовано більше 500 осіб (більшість з них — у важкому стані), а 11 осіб — померли.

За словами Кличка, єдиним способом зупинити стрімке поширення інфекції є масова вакцинація, адже з тих, хто потрапив до лікарні, 98% не були імунізовані, і вмирають в основному також невакциновані пацієнти.

«Вибір у нас невеликий: або вакцинація, або — ізоляція!», — констатував Кличко.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли про черги в Київський крематорій — станом на 20 жовтня там доводиться чекати кремації як мінімум 2 години.

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