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Україна

Київ випав із «жовтої» карантинної зони

15:14 20 жовтня 2021
київ

Київ переступив межу, що відокремлює «жовту» карантинну зону від «помаранчевої». Сталося це раніше, ніж передбачалося. За прогнозами, перехід столиці в «помаранчеву» зону повинен був відбутися в кінці жовтня — на початку листопада. Проте, свіжі дані від МОЗ підтверджують, що до 20 жовтня де-факто Київ більше не «жовтий»: підвищилися і рівень захворюваності COVID-19, і відсоток госпіталізацій.

Статистика на 20 жовтня

Згідно зі свіжими даними, «червона» карантинна зона зараз обмежується п'ятьма областями. 15 регіонів, включаючи Київ, можуть бути віднесені до «помаранчевої» зоні, після того, як збереться комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще п'ять регіонів поки не вийшли за критерії, прописані для «жовтої» зони.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що незважаючи на п'ять «червоних» областей, всеукраїнський локдаун вирішено не оголошувати, щоб не вбивати економіку.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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