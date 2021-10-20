Київ випав із «жовтої» карантинної зони
Київ переступив межу, що відокремлює «жовту» карантинну зону від «помаранчевої». Сталося це раніше, ніж передбачалося. За прогнозами, перехід столиці в «помаранчеву» зону повинен був відбутися в кінці жовтня — на початку листопада. Проте, свіжі дані від МОЗ підтверджують, що до 20 жовтня де-факто Київ більше не «жовтий»: підвищилися і рівень захворюваності COVID-19, і відсоток госпіталізацій.
Згідно зі свіжими даними, «червона» карантинна зона зараз обмежується п'ятьма областями. 15 регіонів, включаючи Київ, можуть бути віднесені до «помаранчевої» зоні, після того, як збереться комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще п'ять регіонів поки не вийшли за критерії, прописані для «жовтої» зони.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що незважаючи на п'ять «червоних» областей, всеукраїнський локдаун вирішено не оголошувати, щоб не вбивати економіку.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»491
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