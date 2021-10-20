Майбутній власник Першого київського машинобудівного заводу буде зобов’язаний зберегти виробництво та колектив заводу. Про це заявив ветеран АТО, голова громадської організації «Вибачте, що живі» Данило Турчин під час акції протесту під будівлею Фонду держмайна України, де сьогодні мають розкрити конверти та оприлюднити учасників аукціону з приватизації ПКМЗ.

«Ми повинні розуміти, хто ці люди, яким є їхній бекграунд. Які підприємства вони побудували, повернули до життя. Наразі ми не знаємо, що планує робити новий забудовник. Немає ані презентації, ані проєктів, що київська громада отримає на місці славетного оборонного заводу. Бізнес-центр, торговельно-розважальний комплекс чи черговий ЖК? Чому ніхто не каже, чи є соціальні гарантії для місцевих жителів? Чи зобов’язується новий власник заводу оновити комунікації, що були прокладені 50 років тому, побудувати нові лікарні, школи та садки, чи створити нову бізнес-імперію?» — наголосив ветеран АТО.

За його словами, Перший київський машинобудівний завод — це національне надбання, стратегічне підприємство, яке в умовах країни, що воює, несе важливу оборонну функцію. І якщо новий власник просто знищить це підприємство, він повинен понести за це відповідальність.

«На вас покладається соціальна, економічна, а, можливо, й кримінальна відповідальність за знищення оборонного підприємства. Країні, що воює, не потрібні нові бізнес-центри, а потрібен оборонний завод, військові машини, дизпаливо, все те, що допоможе нам перемогти. На цьому підприємстві лагодять військову техніку, хіба це не важливіше, ніж черговий бізнес-центр? Але я запевняю, що у вас не вийде знищити завод „Більшовик“. Ви будете зобов’язані зберегти підприємство, оновити комунікації, закрити борги. Це не буде для вас легко. Ці 36 гектарів стануть комусь поперед горла», — звернувся Данило Турчин до учасників тендеру.

Нагадаємо, 20 жовтня Фонд держмайна повинен оприлюднити прізвища учасників аукціону з приватизації Першого київського машинобудівного заводу. Сам аукціон призначений на 27 жовтня, початкова ціна лоту — 1,39 млрд грн. Як пишуть ЗМІ, 36 га на київській Шулявці можуть віддати під комерційну та житлову забудову, тоді як саме виробництво екс-«Більшовика» разом з його працівниками планують перенести до міста Жашків Черкаської області.



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