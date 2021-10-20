Шмигаль зробив заяву про всеукраїнський локдаун

В Україні в «червону» карантинну зону вже потрапили п'ять областей, і в найближчі дні цей список може поповнитися. Проте, вводити повний локдаун по країні не планується. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

«Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку. Але, як сказав на цьому тижні президент, єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація. Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть в „червоній“ зоні, якщо всі відвідувачі і працівники повністю вакциновані», — заявив голова уряду.

За словами Шмигаля, зараз в Україні найскладніша ситуація за весь час пандемії коронавірусу: надзвичайно високі показники як захворюваності, так і госпіталізації. При цьому лікарняні ліжка заповнюються в основному за рахунок тих, хто не вакцинувався. Серед госпіталізованих 94,2% пацієнтів не отримали щеплень.

Регіонам поставлять завдання, щоб число зроблених щеплень за тиждень перевищило 1,5 мільйона. Прискорити темпи вакцинації повинні нові правила перевезень з 21 жовтня: на міжобласних маршрутах у поїздах і автобусах від пасажирів будуть вимагати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, за показниками смертності від коронавірусу Україна вийшла на друге місце в Європі, а пік захворюваності фахівці МОЗ очікують з 25 жовтня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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