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Україна

Депутатам в Раді розповіли про черги в київський крематорій

12:44 20 жовтня 2021
крематорій

Боротися з антивакцинаторськими настроями в Україні лікарі радили, показуючи населенню черги в моргах, крематоріях і на кладовищах. На заклик відгукнувся голова комітету Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький. За його даними, на сьогодні в Київському крематорії вишикувалася черга приблизно на дві години, а всього по Україні COVID-19 щодня забирає від 400 до 500 життів.

«Черга в київський крематорій з катафалків на сьогодні розтягнулася приблизно на дві години», — заявив Радуцький.

Агентство Obozrevatel підтверджує, що біля крематорію з ранку 20 жовтня дійсно зібралося багато людей і спецтранспорту. За минулу добу тільки в Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

Нові машини прибувають кожні 10 хвилин

Біля крематорію вишикувалася черга

Парламентарій закликає провести в стінах Верховної Ради нову кампанію з вакцинації. Поки що депутати не можуть служити взірцем правильної поведінки, оскільки ігнорують щеплення, хоч і не мають протипоказань. Точно така ж проблема і серед співробітників апарату Верховної Ради — вони також не поспішають вакцинуватися.

Нагадаємо, за минулу добу по всій Україні померли 495 хворих на COVID-19. Днем раніше зафіксовано 538 летальних випадків серед тих, хто заразився.

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