У українців з'являться персональні кабінети у Єдиному соціальному реєстрі: навіщо вони потрібні

В Україні, де цієї осені перейшли на електронні лікарняні, у 2022 році розпочнуть роботу персональні е-кабінети у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, в яких можна буде контролювати майбутні пенсійні накопичення, а також за допомогою яких можна буде звертатися за наданням соціальної допомоги.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, пілотні проекти були запущені у чотирьох територіальних управліннях соціального захисту населення і п'яти територіальних громадах Київської та Житомирської областей.

«Єдиний соціальний реєстр, створений замість десятка не пов'язаних між собою реєстрів та інформаційних систем, буде єдиним місцем зберігання інформації про людину для надання будь-яких соціальних послуг з потужною системою захисту персональних даних і чітким розмежуванням прав доступу до цієї інформації. На базі Єдиного соціального реєстру консолідуватиметься вся „пенсійна історія“ людини — тобто інформація та документи про формування його пенсії у солідарній та обов'язковій накопичувальній пенсійних системах», — заявили у міністерстві.

Промислова експлуатація системи розпочнеться у 2022 році, поступово до неї увійдуть усі види соціальних виплат — від пенсій і субсидій до виплат малозабезпеченим та допомоги по безробіттю.

За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, у е-кабінет можна буде зайти через портал або через додаток «Дія». Користувачам нададуть можливість (після запуску накопичувальної системи) вибрати пенсійний фонд або ж змінити такий заклад. У кабінеті відображатиметься інформація щодо обсягів пенсійних накопичень, сплачених внесків, отриманого інвестиційного доходу, проведених виплат тощо.

Більше про «цифрові плани» читайте в ексклюзивному інтерв'ю віце-прем'єра — міністра цифровий трансформації «Михайло Федоров: «Ми ставимо реальні цілі і робимо країну для себе і своїх дітей».

Фото з Pixabay.

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