Чи будуть висаджувати з транспорту пасажирів без масок та ковід-сертифікатів

Вже з 21 жовтня за рішенням Кабміну міжрегіональні пасажирські перевезення в Україні виконуватимуться за новими правилами. З цього дня для поїздок та польотів на громадському транспорті, маршрути якого перетинають адміністративні межі областей, і пасажири, і водії та екіпажі транспортних засобів повинні мати документи (паперові чи електронні) про щеплення від COVID-19 (для поїздок у «червону» зону — обовʼязково повний курс). Ті, кому протипоказана вакцинація, або ж вони не встигли пройти щеплення, можуть обійтись довідкою про негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген до SARS-CoV-2. Але ці довідки дійсні лише 72 години. Також можна буде скористатись довідкою про те, що людина перехворіла на COVID-19 і вже одужала, але поки що такі документи не передбачені в паперовому та недоступні в електронному вигляді.

Ці правила стосуються як регулярного, так і нерегулярного пасажирського сполучення авто-, авіа- та залізничним транспортом. Та вони не поширюються на неповнолітніх. Зокрема, тому, що поки що програми щеплень дітей від коронавірусу немає — їх вакцинують у виняткових випадках для виїзду за кордон. Зауважимо — поїздки в межах однієї області (а тим більше — населеного пункту) поки що будуть здійснюватись за правилами, які для них встановлює місцева влада. Але для кількахвилинної поїздки з прилеглих до Києва районів області (де живе половина столичних робітників та службовців) вже буде потрібен ковід-сертифікат.

Контроль за виконанням рішення Кабміну покладається як на перевізників, так і на правоохоронні та інші органи. Так, поліція та Держпродспоживслужба проводитимуть рейди, перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію у пасажирів та водіїв. Але при виявленні порушень карати будуть тільки перевізників, на яких будуть складати адмінпротоколи.

За інформацією джерела «ФАКТІВ», пропозиція висаджувати пасажирів без документів про щеплення чи негативних тестів підтримана не була, бо вона порушує конституційне право на свободу пересування. Оскільки обмежити це право можна лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану, які у нас не оголошені, то висаджені пасажири мали б можливість через суди компенсувати матеріальні та моральні збитки від дій правоохоронців.

Тому обовʼязок перевіряти наявність необхідних документів було покладено на водіїв, провідників та інших представників перевізників. Так, керівник пасажирського напрямку «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив, що наявність ковід-сертифікатів провідники будуть перевіряти при посадці — одночасно з перевіркою паспортів та квитків. Якщо їх немає, пасажира у вагон не пустять, але він зможе повернути собі частину грошей за невикористаний квиток. Також в «Укрзалізниці» заявляють, що на великих вокзалах невдовзі можуть бути відкриті пункти експрес-тестування на COVID-19.

Нагадаємо, у багатьох містах вже не всюди зайдеш без довідки про щеплення від коронавірусу чи негативний результат тесту. Так, у Києві було ухвалене рішення про необхідність їх для відвідування повнолітніми не тільки держадміністрацій та ЦНАПів, але й підприємств та організацій усіх форм власності: барів, поштових відділень, магазинів тощо. Щоправда, невдовзі в КМДА спростували необхідність виконання цього протоколу — наразі. У розповсюдженій заяві міськадміністрація столиці наголосила, що ухвалене рішення стосується того часу, «коли наявність COVID-сертифікату або негативного тесту на COVID буде обов'язковою».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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