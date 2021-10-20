Україна може залишитися без IT-фахівців: очільник Мінціфри назвав несподівану причину

Погане знання математики українськими школярами впливає на IT-освіту, яка в Україні «стає гіршою».

Таку точку зору в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив віце-прем'єр-міністр — міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

«Ми скочуємося все нижче і нижче. І це проблема. Тобто наші 25−35-річні інженери наразі одні з найсильніших у світі, а ось у підростаючого покоління прогалини у знаннях», — зазначив він додавши, що математика в школах — «вузьке горло для розвитку майбутнього IT».

У зв'язку з цим у 2022 році запланований запуск програми, яка стимулюватиме вивчення математики. Зокрема, учням, які займаються на платних онлайн-курсах математики, запропонують оплатити 50 відсотків їхньої вартості.

«Для бюджетів сімей з регіонів — гарна підмога», — додав Михайло Федеров.

Повний текст інтерв'ю з віце-прем'єром «Михайло Федоров: „Ми ставимо реальні цілі і робимо країну для себе і своїх дітей“ читайте на сайті» ФАКТІВ".

Нагадаємо, що Міністерство освіти винесло на обговорення проект документу, яким пропонується змінити деякі умови прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2022 році. Зокрема, пропонується зміна переліку обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, що підсилює роль математики при вступі до вишу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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