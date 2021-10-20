«Вітаємо з мужнім кроком»: українська сторона ТКГ потролила російський МЗС

Українська делегація у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході нашої країни «привітала» МЗС России з офіційним визнанням участі громадян РФ у збройному конфлікті на Донбасі.

Так в українській делегації прокоментували заяву російських дипломатів про затримання бойовика, який під виглядом члена СЦКК проводив розвідку позицій ЗСУ у районі лінії розмежування на Луганщині.

«13 жовтня на лінії зіткнення на Донбасі українськими військовослужбовцями був затриманий представник Луганська у Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) А.В.Косяк. Затримання відбулося, незважаючи на гарантії безпеки, надані Києвом членам СЦКК», — заявляли у російському МЗС.

У відповідь українська делегація привітала російських представників «з цим мужнім кроком»: «Офіційно визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко».

Росіянам побажали «сил і натхнення у взятті наступного бар'єру» — офіційного визнання відповідальності керівництва РФ за рішення і продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

«Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання. Ще раз вітаємо російський МЗС і підтримуємо його керівництво в їхніх сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України. Тримайтеся, ми знаємо, як вам наразі непросто», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в СБУ повідомили, що затриманому бойовику — уродженцю Алчевська, який отримав російське громадянство, вже повідомили про підозру.

До речі, після затримання Косяка, в окупованій Горлівці бойовики обмежили пересування спостерігачів з моніторингової місії ОБСЄ, фактично замкнувши їх у готелі. Про цю ситуацію докладно писала нардеп Соломія Бобровська.

Раніше в СБУ повідомляли про судовий процес над бойовиком, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був провідний спеціаліст з розробок перспективних зразків військової техніки та озброєння для ЗСУ.

Фото СБУ.

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