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Україна

В Україні за добу майже 19 тисяч хворих, Одеська область іде у відрив

9:09 20 жовтня 2021
коронавірус

В Україні, де серед госпіталізованих з коронавірусною інфекцією з 11 до 17 жовтня більше 94 відсотків хворих не були вакциновані, за добу, що минула, на ранок середи, 20 жовтня, зафіксовано 18 912 нових випадків COVID-19.

Як повідомляють у МОЗ, захворіли 1 447 дітей і 435 медпрацівників. 495 українців померли.

Протягом 19 жовтня у лікарні потрапили 5 468 осіб, одужали 7 605 пацієнтів.

«Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) та Донецькій (1 040) областях», — додали у МОЗ.

Напередодні щеплення проти коронавірусу були зроблені понад 226 тисячам українців.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про 538 померлих українців, які не змогли здолати ковід.

Фото зі сторінки МОЗ в соціальних мережах.

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