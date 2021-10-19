Поліція, оголосивши війну підробленим COVID-сертифікатам, за один лише тиждень вилучила близько 200 фальшивок. У звіті говориться, що на гарячому спіймано трьох лікарів, які видавали липові сертифікати. Також заблоковано два Telegram-канали, через яких аферисти підшукували клієнтів.

Підробляють не тільки сертифікати, а і ПЛР-тести з негативним результатом на коронавірус. За тиждень виявлено понад 100 таких довідок.

Виявляють фальшивки і на кордоні. За тиждень у людей, що в'їжджали чи виїжджали з України, вилучено понад 70 підроблених міжнародних COVID-сертифікатів.



В цілому поліція констатує, що найчастіше підробляють ковідну документацію в Києві (98 випадків з початку року) і в трьох західних областях: Волинській (207), Рівненській і Львівській (по 75).

77 справ проти фальсифікаторів передано до суду, а по десяти вже винесено вироки. Відповідальність несуть не тільки ті, хто виготовляв фальшивку, але й ті, хто намагався пред'явити її контролюючим органам. І фальсифікаторам, і покупцям липових довідок однаково загрожує великий штраф. Так, наприклад, лікаря з Павлограду оштрафували на 34 тисячі гривень.

У поліції просять громадян не залишатися осторонь і, виявивши фальшивку або канали її поширення, дзвонити на гарячу лінію МВС (тел. 1536), Нацполіціі (тел. 800 500 202), Кіберполіції (тел.800 505 170) або СБУ (тел.800 501 482).

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пропонує не просто штрафувати медиків за підробку ковідних сертифікатів, але ще і відстороняти головних лікарів, при потуранні яких у клініці розгорнулася злочинна діяльність. Боротися з фальшивками важливо, оскільки потім хворі з липовими довідками дискредитують ідею вакцинації.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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