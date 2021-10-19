COVID-стаціонари заповнені невакцинованими, люди вмирають прямо на порозі лікарні: що розповідають лікарі з регіонів

У МОЗ, де раніше повідомляли, що за добу 18 жовтня через коронавірус померли 538 хворих, констатують, більшість з 27 488 людей, яких було госпіталізовано з 11 до 17 жовтня 2021 року, не були щепленими.

За даними МОЗ, 25 893 пацієнти або 94,2% не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

«Переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом „Дельта“. Хвороба, спричинена цим штамом, є тяжчою за своїм перебігом: більше пацієнтів потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії та неінвазивної чи інвазивної штучної вентиляції легенів. Вакцинація є ефективним способом уникнути захворювання та, важливіше, госпіталізації та смерті», — заявив на брифінгу завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

А анестезіолог Роздільнянської ЦРЛ в Одеській області Іван Черненко розповів, що на четвертий день, як їхнє відділення відкрилося, 50 із передбачених 70 ліжок були вже зайняті хворими.

«За ці дні лише один пацієнт із госпіталізованих був щеплений двома дозами вакцини. Але другу дозу він отримав за два тижні до появи симптомів, тому захист організму не міг ще повноцінно сформуватись. Зараз дуже багато важких пацієнтів. Це найважча хвиля з усіх, що були до цього. І якщо раніше привозили просто декомпенсованих пацієнтів, то зараз стан хворих різко погіршується, особливо падає сатурація, були ті, хто помирав одразу на порозі лікарні», — зазначив медик.

За словами лікаря-інфекціоніста із Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Романа Пономаренка, в медустанові зі 100 пацієнтів лише 1−2 людини мають щеплення.

«Вони все ж таки мають перебіг легший, ніж ті, які невакциновані. Серед людей, які вакциновані, вкрай важкого перебігу не спостерігалося. Був один випадок такий, що хворий перебуває у реанімаційному відділенні, але його стан стабільно важкий. Це лише один такий випадок. Можливо там якісь індивідуальні особливості, але у пацієнта була лише одна доза вакцини. Тобто загалом ми бачимо тенденцію, що найбільше хворих прибуває із супутніми патологіями, людей похилого віку і невакцинованих. Середня тривалість перебування одного хворого — це мінімум 7 днів, може бути при легкому перебігу 5−7 днів. Але загалом — це 10 днів тривалість перебування у стаціонарі», — додав медик.

Нагадаємо, що раніше секретар СНБО Олексій Данилов заявляв, що пік нинішньої хвилі коронавірусу очікується на початку наступного тижня, коли у лікарнях одночасно перебуватимуть понад 50 тисяч паціентів.

Фото зі сторінки МОЗ у соцмережах.

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